Serginin açılışına KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Akıncı, bu tür sanatsal etkinliklerin hem üniversite hem şehir kültürü için önemli olduğunu belirterek, “Sanat aracılığıyla yaşananları hatırlamak, anlamlandırmak ve geleceğe dair sorumluluklarımızı yeniden düşünmek büyük bir kazanımdır.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya’yı “Deprem” temalı kişisel sergisi için tebrik etti.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya ise sergiye ilişkin yaptığı konuşmada, çalışmasının yalnızca bir anma değil, bir farkındalık ve yüzleşme çağrısı olduğunu vurguladı. Kaya, “Bu sergi, yaşanan acıları anmanın ötesine geçerek, bu acıların ardındaki ihmalleri ve sorumluluklarımızı birlikte düşünmeye davet ediyor. Parçalanmış imgeler, aynada anlamlı bir bütüne dönüşüyor. Bu, kaosun doğru bir bakışla nasıl hakikate dönüşebileceğini anlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Serginin merkezinde yer alan anamorföz (silindirik ayna) tekniği, yalnızca bir görsel yöntem değil, gerçekle kurulan ilişkinin güçlü bir metaforu olarak izleyiciyle buluşuyor. Bozulmuş yüzeylerdeki imgeler aynada birleşerek “doğru bakış noktasının” önemini vurguluyor. Kaya, sanatın bu yönüyle unutuşa karşı bir direniş ve yeniden inşa çağrısı taşıdığını belirtti.

Yunus Kaya, “Yüzleşme geçmişi anarken geleceğe dair sorumluluğumuzu da hatırlatır. Nihai amaç yalnızca hatırlamak değil; hatırlayarak dönüşmek, birlikte öğrenmek ve iyileşmeye katkı sunmaktır.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Etkinlik sonunda Dr. Öğr. Üyesi Yunus Kaya’ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.