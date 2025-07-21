Projenin yönetmeni Umut Bekler ve film ekibi, ilçedeki misafirperverlikten memnun kaldıklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Adanalı oyuncu, yazar ve yönetmen Umut Bekler’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Esaretten Özgürlüğe” adlı film, Kahramanmaraş’ın Fransız işgali altındaki milli mücadele yıllarını konu alıyor. Film; Adana, Urfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgelerindeki işgal dönemlerini kapsamlı şekilde ele alırken, Afşin ilçesi de bu tarihi yapımın önemli sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Afşin’deki çekimlerde bölgenin doğal ve tarihi dokusu öne çıkarılırken, yerel halktan da yoğun destek görüldü. Film ekibi, çekimler sırasında Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan’ı makamında ziyaret ederek sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti. Ayrıca Afşin Belediyesi’nin katkıları da film ekibi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yönetmen Umut Bekler yaptığı açıklamada, “Bu projede her şehrin kendi oyuncularıyla ilerliyoruz. Amacımız; yerel tarihi yerinde, halkın katılımıyla anlatmak. Afşin’e gelmemizin bir nedeni de Ashab-ı Kehf’i tanıtmaktır. Çekimlerin sonunda ilçede küçük bir gala yapmayı planlıyoruz,” dedi.

Filmin Eylül ayı sonunda izleyiciyle buluşması planlanan gala programının Afşin’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.