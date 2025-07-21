Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yaşanan yağış azlığı bölgede yer alan barajları olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda bugün itibariyle barajlarda aktif doluluk oranları şöyle; Menzelet 2024 yılı yüzde 70- 2025 yılı yüzde 38, Sır Barajı 2024 yılı yüzde 43- 2025 yılı yüzde 38, 2024 yılı Ayvalı yüzde 13- 2025 yılı yüzde 0, Kartalkaya 2024 yılı yüzde 49-2025 yılı yüzde 31, Kılavuzlu 2024 yılı yüzde 69- 2025 yılı yüzde 43, Sarıgüzel 2024 yılı yüzde 79- 2025 yılı yüzde 62, Kandil 2024 yılı yüzde 59- 2025 yılı yüzde 19, Adatepe 2024 yılı yüzde 67- 2025 yılı yüzde 40.
Yağışların normal seviyelerde seyretmemesi nedeniyle bölgede ikinci ekimlere izin verilmez iken, yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle kurak geçen dönemde vatandaşların suya karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.