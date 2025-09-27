Kültür ve turizm dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş, 2026 yılında düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri takvimine resmen girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, festival coğrafyası genişliyor.

Bakan Ersoy, "Ne mutlu bizlere ki; Türkiye Kültür Yolu Festivalleri her yıl daha da büyüyor, gelişiyor ve bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullanarak büyük müjdeyi paylaştı. Ersoy, 2026 yılında festivalin 20 şehirden 26 şehre çıkacağını belirtti.

"Yeni İller Coğrafi ve İklim Koşullarına Göre Belirlendi"

Festivale ilişkin her ilden yoğun talep geldiğini ancak tüm talepleri aynı anda karşılamanın mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, yeni katılacak illerin nasıl belirlendiğini şu sözlerle açıkladı:

"Biz de bu noktada öncelikli olarak büyükşehirler olmak üzere, coğrafi bölgeler ve iklim koşulları gibi faktörleri göz önüne alarak festivalimize katılacak yeni illerimizi belirledik."

2026'da 26 İlde, 8 Aya Yayılan Festival

Bu kapsamda, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali; Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın katılımıyla 26 ile ulaşacak. Festival etkinlikleri, neredeyse 8 aylık bir takvime yayılarak sanat ve kültür severlerle buluşacak.

2027 Hedefi: 32 İl

Bakan Ersoy, 2027 yılı için de hedeflerini açıkladı. Festivale Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle toplam il sayısının 32'ye yükseleceğini müjdeledi. Bu açıklama, Türkiye'nin dört bir yanının kültür ve sanatla daha da buluşacağı anlamına geliyor.

Kahramanmaraş halkı ve sanatseverler, 2026 yılını iple çekecek. Kent, bu büyük festivalle kültürel zenginliğini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma fırsatı bulacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin bu önemli kültür organizasyonuna hazır olduğunu vurguladı.

Başkan Görgel, "Eşsiz doğası, tarihi, gastronomisi ve birikimiyle Kahramanmaraş'ımız 2026 ve 2027 Kültür Yolu Festivali'ne dahil edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri için teşekkür ediyorum. Şehrimizin yeniden ayağa kalkma ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtma sürecine çok kıymetli bir katkı sunulmuş oldu" ifadelerini kullandı.