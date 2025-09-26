Bu yıl akademiler, Edebiyat akademisi, Biyografi Akademisi, Müzik Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi, Felsefe ve Düşünce Akademisi olmak üzere beş farklı alanda öğretmenlerle buluşacak. Programlarda şehrimizin ve ülkemizin önde gelen akademisyenleri, yazarları, şairleri ve uzmanları eğitimler verecek.

Akademiler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Programın içerikleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerin katkılarıyla, ayrıca Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) desteğiyle planlandı. Tüm bu çalışmalar, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda hayata geçiriliyor.

Öğretmen Akademileri kapsamında öğretmenlerimiz yalnızca mesleki alanlarda değil; aynı zamanda şehrimizin tarihî, kültürel ve edebî zenginlikleriyle tanışacak, kültürel bağlarını güçlendirecek ve farklı disiplinlerde kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar.

Düzenli olarak katılım sağlayan öğretmenler için ayrıca ayda bir defa isteğe bağlı il dışı kültürel ve tarihî geziler de organize edilecek. Bu kapsamda Nevşehir-Kapadokya Gezisi, Sivas Gezisi, Malatya-Darende Gezisi, Mersin-Tarsus Gezisi, Kilis Gezisi, Gaziantep Gezisi, Şanlıurfa Gezisi (sıra gecesi etkinliğiyle birlikte) ve Adıyaman-Nemrut Gezisi planlandı.

Başvuru süreci kontenjanla sınırlı olup, başvurularda yeni katılımcılara öncelik verilecektir. Beş akademiden birine düzenli olarak katılan öğretmenler, aynı yıl içerisinde diğer akademilerin faaliyetlerine de katılma imkânı bulabileceklerdir.

Başvurular, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar https://meb.ai/l8iRtY linkindeki form üzerinden alınacaktır.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, “Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra şehrimizin ve ülkemizin kültürel değerlerini tanımalarını çok önemsiyoruz. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin işbirliği, üniversitelerimizin ve derneklerimizin destekleriyle daha geniş kapsamlı bir programla Öğretmen Akademileri’ni hayata geçiriyoruz. Tüm öğretmenlerimizi bu değerli yolculuğa katılmaya davet ediyorum.” dedi.