Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pusula Maraş çatısı altında gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Yıl boyunca farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle gençlere hem öğretici hem de eğlenceli deneyimler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu kez de gençleri “Seramik Workshop” etkinliğinde bir araya getirdi. Kırk Altı Meydan’da düzenlenen atölyede gençler, usta öğreticiler eşliğinde seramik çalışması yaptı.

Katılımcılar, atölyede bardak, tabak, telefon tutacağı gibi birbirinden farklı eşyalar üreterek hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de keyifli vakit geçirdi.

“Gençlerle Temasımızı Artırıyoruz”

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, gençlere yönelik programların çeşitlenerek artacağını belirtti. Doğan, “Pusula Maraş çatısı altında şehrimizin pek çok noktasında gençlerimize yönelik etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Kırk Altı Meydan’da seramik atölyemiz var. Pusula Maraş’ı daha da etkin kılarak gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi çeşitlendireceğiz. Gençlerimizle temas içinde olmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Gençlerden Yoğun İlgi

Atölyeye katılan gençler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Zahide Şahin, etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve hemen başvuru yaptığını belirterek, “İlk defa Pusula Maraş’ın bir etkinliğine katılıyorum ve çok memnun kaldım. Bundan sonra etkinlikleri sıkı bir şekilde takip edeceğim. Seramik atölyesinde de kendime telefon tutacağı yaptım. Çok eğlenceli ve verimli bir etkinlik oldu benim için” dedi. Bir diğer katılımcı Emine Arslan ise Pusula Maraş uygulamasını aktif olarak kullandığını ifade ederek, “Uygulamada bu atölyeden haberim oldu ve başvurdum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu seramik atölyesi, daha önce hiç denememiştim” diye konuştu.