Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği altyapı modernizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 11 ilçede eş zamanlı olarak devam eden çalışmalar kapsamında şehrin ve bölgenin önemli sağlık turizm merkezlerinden Ilıca’ya da kapsamlı bir yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan proje, İlbank ve Dünya Bankası finansman desteğiyle hayata geçiriliyor. 315 Milyon TL’lik dev bütçeye sahip proje ile Ilıca’nın altyapısı baştan sona yenilenecek.

Kanalizasyon, İçme Suyu ve Yağmur Suyu Hatları

Çalışmalar kapsamında Ilıca’ya; 35 kilometre kanalizasyon hattı, 11 kilometre içme suyu hattı, 4 kilometre yağmursuyu hattı ile birlikte modern içme suyu depoları kazandırılacak. Proje ile hem bölge halkının hem de sağlık turizmi için Ilıca’ya gelen misafirlerin uzun yıllar güvenli ve konforlu altyapı hizmetlerinden faydalanması hedefleniyor.

2026’da Tamamlanacak

Fiziki imalatların başladığı projede çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceği ve 2026 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Ilıca Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, yapılan altyapı yatırımının bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Karalar, “Bu çalışma Ilıca’nın geleceği açısından çok değerli. Hem yerel halkımızın yaşam kalitesini artıracak hem de sağlık turizmine katkı sağlayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.