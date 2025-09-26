Başvurular 29 Eylül - 3 Ekim 2025 Tarihleri Arasında

Açık iş ilanları, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp 3 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek şekilde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Tüm başvuruların bu tarihler arasında ve sadece İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

Sınav ve Kura Süreci

Sözlü ve uygulamalı sınava, her bir kadro için ilanda belirtilen aday sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Sınava girecek adaylar, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura ve sınav yerleri ile tarihleri, ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca posta ile bilgilendirme yapılmayacak.

Engelli adaylar için yalnızca sözlü sınav yapılırken, eski hükümlü/TMY adayları hem sözlü hem de uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavlar, başvurulan bölge müdürlüğünün bulunduğu ilde gerçekleştirilecek.

Deneme Süresi ve İş Sözleşmesi

İşe alınacak personelin deneme süresi, genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 ay olacak. Ancak, adayın Orman Genel Müdürlüğü'nde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olması durumunda bu süre 4 aya çıkacak.

Başvuru Şartlarına Dikkat!

Adayların yalnızca bir ilana başvurma hakkı bulunuyor. İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuruları, kura, sınav veya atama aşamalarının herhangi bir noktasında geçersiz sayılabilecek.

Engelli Adaylar İçin Şartlar

· Türk vatandaşı olmak.

· Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

· En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

· Belirli suçlardan mahkum olmamak ve kamusal hakları kullanmaktan yoksun bulunmamak.

· Emekli veya herhangi bir aylık almıyor olmak.

· Başvurulan ilde ikamet ediyor olmak.

· Engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

· MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği, Muhasebe, İnsan Kaynakları gibi belirli sertifikalardan birine sahip olmak veya ön lisans/lisans programlarında bu dersleri almış olmak.

Eski Hükümlü/TMY Adayları İçin Şartlar

· Türk vatandaşı olmak.

· Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

· En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.

· Belirli ağır suçlardan mahkum olmamak.

· Eski hükümlü veya TMY olduğuna dair belgeye sahip olmak.

· Emekli veya herhangi bir aylık almıyor olmak.

· Başvurulan ilde ikamet ediyor olmak.

· Sınavda başarılı olmaları halinde istenecek olan "sağlam" raporunu alabilmek.

Detaylı bilgi, istenen belgeler ve güncel duyurular için adayların, başvuracakları Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.