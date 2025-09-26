Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor.

Özellikle özel gereksinimli bireyler ve yaşlılara yönelik hizmetlerini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yeni bir eğitim seferberliği başlattı. Özel gereksinimli vatandaşlar ve 65 yaş üzeri bireyler için 15 farklı branşta kurs açılıyor. Katılımcılar, kişisel gelişim ve sosyal hayata katılımı destekleyen atölyeler sayesinde hem yeni beceriler kazanacak hem de keyifli vakit geçirme imkânı bulacak.

15 Farklı Alanda Eğitim

Kurslar kapsamında; Kaligrafi, Alçı Rölyef,Dekoratif Ev Süslemeleri,Ebru Sanatı,Web Tasarım,Pastacılık,Robotik Kodlama,Akıl ve Zekâ Oyunlarıbaşta olmak üzere 15 farklı eğitim programı katılımcılarla buluşturulacak. Bu sayede bireylerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunulurken, üretkenliklerini artırmaları da hedefleniyor.

Son Başvuru Tarihi 6 Ekim

Kurslara katılmak isteyen özel gereksinimli bireyler ve 65 yaş üzeri vatandaşlar, 6 Ekim tarihine kadar çevrimiçi başvuru yapabilecek. Başvurular, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/09/25/ozel-gereksinimli-ve-65-yas-ustu-vatandaslar-icin-kurs-kayitlari internet adresinden alınıyor.