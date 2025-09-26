Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Andırın’da da çalışmalar büyük bir hızla sürüyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de kırsal mahalleler için önemli bir güzergâh olan Sumaklı – Kuzgun – Kızık Grup Yolu oldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, 10 kilometrelik güzergâh sathi asfaltla yenilendi. Deforme olduğu için sürüş güvenliği ve konforunu olumsuz etkileyen yol, gerçekleştirilen yenileme sonrası bölge halkının hizmetine sunuldu.

10 Milyonluk Yatırım

Yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projeyle, Sumaklı, Kuzgun ve Kızık mahallelerinin yanı sıra çevredeki kırsal yerleşimlerin ulaşım standardı da önemli ölçüde artırıldı. Özellikle tarımsal üretim ve günlük yaşam açısından büyük öneme sahip olan grup yolunun yenilenmesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhtardan Teşekkür

Kızık Mahalle Muhtarı Hamdi Aslantaş, yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yolumuz kötü durumdaydı. Yenilenmesiyle birlikte ulaşımımız daha güvenli ve konforlu hale geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.