Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde (SOGEM) toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkezin şimdiki eğitim programı ise günümüzde giderek önem kazanan “Finansal Okuryazarlık” üzerine oldu. Üç gün süren eğitimlerde katılımcılara; gelir-gider dengesi kurma, tasarruf alışkanlıkları geliştirme, borç yönetimi stratejileri oluşturma ve temel yatırım araçları gibi birçok başlıkta bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar Eğitimlerden Memnun Kaldı

Eğitime katılan kursiyerlerden Seher Kara, finansal okuryazarlığın bireysel ve toplumsal açıdan önemine dikkat çekerek, “Günümüzde çok gerekli bir kazanım. Herkesin bu eğitime ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ben de Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu kursta çok güzel bir eğitim aldım. Bu tür faaliyetlerin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim” dedi. Bir diğer kursiyer, iktisat bölümü 2. sınıf öğrencisi Meryem Parmaksız ise aldığı eğitimden duyduğu memnuniyeti, “Okulda aldığım eğitimler sayesinde bir takım bilgilere sahiptim ancak SOGEM’de aldığım eğitimle kendimi daha da geliştirdim. 3 gün boyunca çok verimli bir süreç geçirdik. Bu kursun bana çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” sözleriyle dile getirdi.

“Finansal Okuryazarlık Gün Geçtikçe Daha da Önem Kazanıyor”

Programın eğitmenliğini üstlenen KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesiDoç. Dr. Meltem Kılıç, finansal okuryazarlığın günümüzde giderek daha fazla ihtiyaç duyulan bir alan olduğuna dikkat çekti. Kılıç, “İnsanlar bireysel anlamda tasarruf ve yatırım yapmak istiyor ve bunun için piyasaları bilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi de düzenlediği bu kursla vatandaşlara finansal okuryazarlık becerisi kazandırıyor. 3 gün boyunca devam eden eğitimlerde bizler de bilgilerimizi aktardık” dedi.