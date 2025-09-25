Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Hayata geçirilen uygulama ile üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir destek sağlanıyor.

Yeni eğitim döneminde şehir dışından Kahramanmaraş’a gelecek öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Bu kapsamda, şehre havayolu ve karayolu ile ulaşan üniversiteliler, havalimanı ve şehirlerarası otogardan ücretsiz otobüslerle doğrudan üniversiteye taşınacak.

26 Eylül Cuma günü başlayacak uygulama 29 Eylül Pazartesi akşamına kadar devam edecek. 4 gün boyunca saat 08.00’da başlayacak ücretsiz ring seferleri 18.00’a kadar devam edecek. Öğrencilerin şehir içi ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için planlanan uygulama, gençlerin Kahramanmaraş’taki eğitim hayatına ilk adımlarını kolaylıkla atmalarını hedefliyor.