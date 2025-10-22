“Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi” adıyla hizmet verecek yapı, Türkiye’de ilk kez uygulanacak yapay zekâ tabanlı dijital kütüphane teknolojileri ile donatılacak. Projenin 2026 yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi ve kültürel yapıların yeniden ayağa kaldırılması için kurumlar arası iş birliğiyle yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyon süreci başlatılan önemli adreslerden biri de şehrin edebiyat ve kültür hayatında özel bir yere sahip olan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi oldu.Depremde ağır hasar alan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Şehrin şiir ve edebiyat kimliğiyle özdeşleşen müzenin iç tasarım projesi tamamlanırken, binanın restorasyon ve yeniden işlevlendirme süreci büyük bir hızla ilerliyor.Tamamlandığında “Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi” adıyla hizmet verecek yapı, Türkiye’de ilk kez uygulanacak yapay zekâ tabanlı dijital kütüphane teknolojileri ile donatılacak. Modern ve etkileşimli bir anlayışla yeniden tasarlanan yapı; dijital kütüphane, kent arşivi, yazar köşesi, okuma salonları, deneyim alanları ve sosyalleşme mekânları gibi çok sayıda bölümüyle her yaştan vatandaşın uğrak noktası olacak.Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hafızasının yeniden canlandırılmasını hedefleyen projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

“Kültür, Buluşma ve Üretim Merkezi Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş, şiirin, edebiyatın ve kültürün başkenti. 6 Şubat depremlerinde yüreklerimizi yakan yıkımın ardından, şehrimizin kültürel kimliğini yeniden inşa etmek en büyük önceliklerimizden biri oldu. Bu bağlamda hem Kahramanmaraş hem de Türkiye edebiyatı açısından simge bir değer taşıyan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nin yeniden şehrimize kazandırılması büyük bir anlam ifade ediyor.Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, yapının yeniden inşası aslına uygun şekilde gerçekleştirilirken, içerik tasarımı da geleceğin teknolojileriyle destekleniyor. Türkiye’de ilk kez bir edebiyat müzesinde yapay zekâ destekli dijital kütüphane altyapısı kurulacak. Bu sayede hem edebiyatseverler hem de araştırmacılar için eşsiz bir deneyim alanı oluşacak.Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi; sadece bir müze değil, aynı zamanda bir kültür, buluşma ve üretim merkezi olacak. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, sanatçılarımız ve yazarlarımız burada bir araya gelecek; şehrimizin ilham dolu atmosferiyle buluşacaklar.Bu anlamlı projede desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’ye, milletvekillerimize ve süreci yakından takip ederek büyük katkı sunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürümüz Taner Beyoğlu’na teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.