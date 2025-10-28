“Ustalardan Miras ve Kahramanmaraş” temalı fotoğraf yarışmasıyla şehrin geleneksel el sanatları, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri sanatseverlerin objektifinden yeniden hayat bulacak.

Kahramanmaraş, yüzyıllardır süregelen üretim kültürüyle yalnızca eserleriyle değil, insanıyla da “ustalık mirasının” temsilcisi olmayı sürdürüyor. Bakırın ateşle, yünün sabırla, ağacın ustalıkla şekillendiği bu topraklarda her kare, geçmişten geleceğe uzanan bir hikâyeyi anlatacak.

KÜLTÜREL MİRAS FOTOĞRAFLARLA YAŞATILACAK

Yarışma kapsamında katılımcılardan;

Abacılık, Bakırcılık, Bıçakçılık, Keçecilik, Kalaycılık, Köşkerlik (Yemenicilik), Saraçlık, Kuyumculuk, Oymacılık, Yorgancılık, Maraş File Nakışı, Sim Sırma, Taş İşlemeciliği, Yüncülük gibi geleneksel sanat dallarını estetik bir dille yansıtmaları bekleniyor.

Amaç, şehrin somut olmayan kültürel mirasını, ustalığın zarafetini ve emeğin değerini sanat yoluyla görünür kılmak.

KİMLER KATILABİLİR VE YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma, 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

📅 Yarışma Takvimi:

• Başlangıç Tarihi: 27 Ekim 2025

• Son Başvuru: 31 Ocak 2026 (23:59)

• Sonuç ve Ödül Töreni: 12 Şubat 2026

• Sergi Tarihi: Daha sonra duyurulacaktır.

📧 Başvuru Adresi: [email protected]

🌐 Detaylı bilgi ve şartname: kahramanmaras.ktb.gov.tr/TR-407218/yarismalar.html

ÖDÜLLER VE SERGİLEME DETAYLARI

Kahramanmaraş’ın ustalık geleneğini en etkileyici biçimde fotoğraflayan eserler, jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllendirilecek.

🏆 Birincilik Ödülü: 35.000 TL

🥈 İkincilik Ödülü: 25.000 TL

🥉 Üçüncülük Ödülü: 15.000 TL

🏅 Mansiyon: 5.000 TL

📸 Sergileme: 46 eser seçilecek ve her biri için 1.000 TL ödül verilecektir.

HER KARE BİR HİKÂYE: KAHRAMANMARAŞ’IN IŞIĞINI YAKALAYIN

Bu yarışma, yalnızca bir sanat etkinliği değil; Kahramanmaraş’ın geçmişle geleceği birleştiren kültür yolculuğunun da bir parçasıdır.

Katılımcılardan; ustalığın, emeğin ve insan hikâyelerinin buluştuğu o “an”ı yakalamaları bekleniyor.

Her fotoğraf, bu toprakların derin ruhunu, üretkenliğini ve sanatla yoğrulmuş geleneğini yansıtacak.

Işığın, emeğin ve geleneğin buluştuğu kareler, “Ustalardan Miras”ın birer parçası olacak.

DÜZENLEYEN KURUMLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

Onikişubat Belediyesi,

KAFSAD (Kahramanmaraş Fotoğraf Sanatı Derneği)

ve KAMFOD iş birliğiyle düzenlenmektedir.

📞 İletişim: 0344 280 46 00 / 0539 529 02 00

📨 E-posta: [email protected]