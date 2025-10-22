Kontenjanla sınırlı etkinliğe başvurular Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

Gençlerin gelişimi, üretkenliği ve yaratıcı potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pusula Maraş çatısı altında yeni bir programı daha hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle “Oyun Tasarım Atölyesi” düzenlenecek.“Kahramanlık Hikayelerini Yeniden Yaz” temasıyla gerçekleştirilecek atölyede, katılımcılar Kahramanmaraş’ın köklü tarihinden ve destansı mücadelelerinden ilham alarak özgün bir oyun anlatısı tasarlayacak. Gençlerin hem yaratıcı düşünme hem de dijital üretim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik, aynı zamanda oyun sektörüne ilgi duyan gençlere de önemli bir deneyim fırsatı sunacak.

Yaratıcı Yazarlık ve Yapay Zekâ Destekli Sinematik Üretim

Program kapsamında; “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ve “Yaratıcı Drama Atölyesi” gibi çalışmalarıyla tanınan yazar Mustafa Yoğurtçu, katılımcılara oyun anlatısında karakter, olay örgüsü ve hikâye kurgusu oluşturma üzerine atölye eğitimi verecek.Ayrıca, Veliddin Kutay Koçak tarafından “Yapay Zeka ile Oyunlarda Sinematik Üretim” başlıklı konferans düzenlenecek. Katılımcılar bu oturumda, yapay zekâ teknolojilerinin oyun geliştirme süreçlerine nasıl entegre edildiğini uygulamalı örneklerle öğrenme fırsatı bulacak.

31 Ekim’de Karacasu Kampüsü’nde

31 Ekim Cuma günü düzenlenecek Oyun Tasarım Atölyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İletişim Fakültesi Karacasu Kampüsü’nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek etkinlikte, katılımcılar farklı disiplinlerden uzmanlarla bir araya gelerek hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.Atölyeye katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/22/oyun-tasarimi-atolyesi-basvuru-formuadresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.