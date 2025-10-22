Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sosyal girişimciliği desteklemek, yenilikçi fikirleri geliştirmek ve bireylerin kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor.Vatandaşlardan yoğun ilgi gören merkez, son olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Yüksek Yaşam Kalitesi” ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Bu başarının ardından SOGEM şimdi de geleceğin en önemli alanlarından biri olan Yapay Zekâ Eğitimini katılımcılarla buluşturuyor.Teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak düzenlenecek eğitimde, yapay zekâ teknolojilerinin temelleri, uygulama alanları ve geleceğe dönük etkileri ele alınacak. Katılımcılar, yapay zekânın farklı sektörlerde nasıl kullanılabileceğine dair örnek uygulamaları da inceleme fırsatı bulacak.

Kontenjanla sınırlı olarak 3 – 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim için çevrimiçi başvurular 27 Ekim tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular, https://sogem.kahramanmaras.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabiliyor.