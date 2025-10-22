Onikişubat Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla yıl boyunca çeşitli eğitimler, atık toplama kampanyaları ve çevre temalı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Son olarak “Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verelim” projesiyle birlikte hem öğrencilerde hem de vatandaşlarda doğayı koruma bilincinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Her yeni etkinlikle daha yeşil, daha temiz ve daha bilinçli bir Onikişubat hedefleniyor.

Etkinliğe Önsen Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katılırken, çevreye duyarlılık konusunda örnek bir dayanışma sergilendi. Çalışmaya ayrıca Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt da katılarak öğrencilere destek verdi.

Gençlerden Temiz Çevre İçin Anlamlı Mesaj

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ormanlık alanda biriken atıkları topladı. Katılımcılara yönelik çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik boyunca çevre bilinci üzerine bilgilendirici konuşmalar yapılırken, atıkların doğaya verdiği zarar ve geri dönüşümün önemi hakkında kısa sunumlar da gerçekleştirildi.

Kibar: “Geleceğimizi korumanın yolu çevre bilincinden geçiyor”

Etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, çevre temizliğinin yalnızca bir gün değil, her gün hatırlanması gereken bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada gençlerimizin doğaya gösterdiği duyarlılıkla gurur duyuyoruz. Çevre bilincinin erken yaşta kazanılması çok önemli. Her bir öğrencimizin bu bilinci çevresine yansıtması, gelecekte çok daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Onikişubat’ın temellerini atıyor. Belediye olarak çevreye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

Kurt: “Eğitim sadece okulda değil, hayatın her alanında”

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ise öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti: “Bugün öğrencilerimiz doğayla iç içe, toplumsal bir bilincin parçası olarak öğreniyorlar. Bu farkındalık, sadece çevre için değil, toplumun geleceği için de büyük bir kazanımdır. Bu anlamlı projeye öncülük eden Onikişubat Belediyemize teşekkür ediyorum.”

Ayrıca temizlik etkinliğinin ardından Onikişubat Belediyesi’nce dağıtımı gerçekleştirilen Ord. Prof. Dr Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabına yönelik sınavda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.