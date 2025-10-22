Bir süredir madde bağımlılığıyla mücadele ettiği iddia edilen ve ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen R.Y., kaldığı rezidansta fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

R.Y.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm olayını şüpheli bularak geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan kişinin ifadesi sürerken, genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.