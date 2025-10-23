Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 269 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi, bunlardan 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkoğlu ilçesinde “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (46) yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca; 3 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan aranan S.A. (46) isimli şahıs Türkoğlu ilçesinde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Afşin ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs (H.A., H.A., K.H., M.Y., Y.E., Y.E.K. ve H.E.) gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Operasyonda: 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 3 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

15–21 Ekim 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 99 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda: 2.000 paket kaçak sigara, 6 gram kokain, 17 gram eroin, 165 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 17 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesinde 23 Ekim 2025 günü H.H’nin (26) kullandığı araçta yapılan aramada 1.755 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.