Çocuklarının doğuştan engelli olduğunu sanan aile 3 yıl sonra e-devlet üzerinden gelen bir mesajla bebeklerinin bebekten kan almaya çalışan hemşire Hazel D. B.’nin uyguladığı şiddet nedeniyle engelli kaldığını öğrenince bir kez daha yıkıldı.

4 yıl önce Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Deniz Esin adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Bebek kilo düşüklüğü nedeniyle hastanenin yeni doğan ünitesinde küvöze konuldu. Bir ay kadar hastanede kalan bebek daha sonra entübe halde özel bir hastaneye sevk edildi. Orada bebeğe epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu. Çocuğu küvözden çıkarıp doğuştan engelli olduğunu düşünen aile geçen yıl haziran ayında e-devlet üzerinden bebeğin mahkemesinin olduğunu görünce acı gerçeği öğrendi.

Baba Abdullah Bozoklar, “Bebeğimiz hastanede yatarken, durağanlaştığını ve vücudunda şişlik olduğunu fark eden bir görevli durumu yöneticilerine bildiriyor. Kamera kayıtlarına bakıldığında sanığın hemşirenin şiddet uyguladığı görülüyor. Bunun üzerine durum İl İdare Kuruluna bildiriyor. İl İdare Kurulu Kayseri Erciyes Üniversitesinden bilirkişi raporu istiyor. Heyet tarafından hazırlanan raporda olayın vahameti ortaya çıkıyor. Raporda, hemşirenin bebeğimizden kan almaya çalışırken zorlandığı, bunun üzerine bebek huzursuzlanınca da bebeğe şiddet uygulamaya başladığı belirtiliyor. Şiddet nedeniyle bebeğimizin bacağının kırıldığı ve kırık bacağa 5 gün sonra müdahale edildiği yer alıyor. Dava açılınca da bize e-Devlet üzerinde bilgi geldi ve çocuğumuzun doğuştan engelli olmadığını yaşadığı şiddet nedeniyle engelli kaldığını öğrendik” dedi.

Anne Sema Bozoklar ise "Benim çocuğum şiddet ve ihmal kurbanı olmuş. Kızıma bunu yapanların gereken cezayı almasını istiyorum. Kızım şu an anaokulu çağında. Okula gitmesi gerekirken tüm zamanı hastanelerde geçiyor. Evde kendim besliyorum. Yaşıtları parkta oyun oynarken o yatağa bağımlı olarak yaşıyor. Kadının da tutuklanmasını istiyorum. O serbest bir şekilde geziyor benim çocuğum evde hapis hayatı yaşıyor" dedi.

Ailenin avukatı Sait Bolat ise bebeğin engelli kalmasına neden olan hemşire şiddetiyle ilgili dava sürecinin devam ettiğini belirterek, “Bebeğimiz, yaşadığı vahşet neticesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ömür boyu engelli kalmıştır. Dosyamız Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumundan gelecek olan rapor dosyamızdaki haklılığımızı ortaya koyacaktır. Kamera kayıtlarındaki görüntüler vahşeti gözler önüne seriyor. O görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz. İşin acı tarafı yeni doğan bebeğimize bu vahşeti yaşatan hemşirenin de bir anne olmasıdır. Bir anneden beklenmeyecek, bir annenin şefkatinden yoksun bir şekilde maalesef bebeğimize vahşeti yaşatmıştır" diye konuştu.