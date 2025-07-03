Onikişubat ve Türkoğlu Belediyesi personelini kapsayan sözleşme kapsamında, Onikişubat ve Türkoğlu Belediyesi bünyesinde görev yapan personel ile personel anne, baba, eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinde yüzde 15’lik indirim uygulanacak.

İndirim protokolü Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ile Özel Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Sular arasında imzalandı. İmza protokolüne Özel Sular Akademi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tahir Dalkıran ve hastane müdürü Oğuzhan Kutsal’da katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yapılan iş birliğinin belediye personeli adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Onikişubat Belediyemiz ile Sular Akademi Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında, personelimiz ile birinci derece yakınları (anne, baba, eş ve çocuklar), hastanenin tüm sağlık hizmetlerinden %15 indirimli olarak yararlanabilecektir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.”

Protokol imzalayan Türkoğlu belediye başkanı Mehmet Karaca, “Bugün Kahramanmaraş’ın güzide sağlık kuruluşlarından olan Özel Sular Akademi Hastanesi ile sözleşme imzaladık. Bu bağlamda belediyemiz çalışanları, Özel Sular Akademi Hastanesi’nden indirimli olarak sağlık hizmeti alabilecek. Personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye çalışanlarımıza gösterdikleri bu pozitif yaklaşım dolayısıyla da Sular Akademi Hastanesi’ne şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Özel Sular Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Sular ise protokolün her iki belediye çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.