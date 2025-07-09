Saat 14.00’da başlayacak konferansa tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2025 Aile Yılı” kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sağlık alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, HG Hospital, Markasi Tüp Bebek Merkezi ve Sağlık Dünyası Derneği iş birliğiyle, üreme sağlığı ve doğurganlıkla ilgili toplumun merak ettiği konuların ele alınacağı “Tüp Bebek ve İnfertilite” konulu konferans düzenlenecek.

12 Temmuz Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 14.00’da gerçekleştirilecek konferansta, üreme sağlığı ve doğurganlıkla ilgili merak edilen pek çok konu ele alınacak. Konferansta; Op. Dr. Mustafa Eren, Op. Dr. Huri Nigar Şahbaz Kurşun ve Msc. Emre İsak, vatandaşlara seslenecek. Büyükşehir Belediyesi, konferansa tüm vatandaşları davet etti.