DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyle özellikle çiftçilere büyük bir müjde vererek, 2025 yılında kısmi olarak sulamaya açılan projenin, 2026 sulama sezonunda tamamen faaliyete geçeceğini müjdeledi.

Afşin ilçesinin tarımsal arazi potansiyelinin değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacak olan proje ile toplam 73 bin 740 dekar tarım alanı suyla buluşacak. Adatepe Barajı’nı ana su kaynağı olarak kullanan projede, toplam 431 bin 641 metre kapalı sistem borulu şebeke ile su çiftçilere ulaştırılıyor.

Projenin modern teknolojisi sayesinde su kayıplarının önüne geçilerek, suyun etkin kullanımı sağlanacak. Ayrıca, projenin saat yüksekliğinin düşürülmesiyle enerji giderlerinde önemli tasarruflar hedefleniyor. Çiftçiler, toplamda 58 bin 550 dekarlık alanda cazibeyle, 18 bin 790 dekarlık alan ise terfi yüksekliğinin düşürülmesiyle daha az enerjiyle sulanabilecek.

Proje kapsamında, yaklaşık 65 bin 640 dekar alan damlama ve yağmurlama yöntemiyle, yalnızca 8 bin 100 dekar alan ise pompajla sulanacak. Bu sayede çiftçilerin enerji maliyetleri düşerken, zirai gelirler de önemli ölçüde artacak. DSİ Genel Müdürü Balta, toplamda 627 milyon TL’lik zirai gelir artışının beklediğini belirtti.

Proje sayesinde kırsal bölgelerde, özellikle Alimpınar, Altaş, Aşağıkargabükü, Çağılhan, Deveboynu ve diğer köylerde 7 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanacak. Ayrıca, projenin ülke ekonomisine 627 milyon TL tutarında katkı sağlayacağı öngörülüyor.