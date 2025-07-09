Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Gedemen Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde Bilal Kiraz (52), Yunus Arıkmert (58) ile İrfan Koca (36) inşaat çalışması esnasında iskelenin kırılması sonucu 4. kattan aşağı düştü.
Düşme sonrası Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.