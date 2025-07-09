Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik örnek projelerinden biri olan Pusula Maraş kapsamında düzenlediği gençlik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek, doğayla buluşmalarını sağlamak ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlenen gençlik kamplarının ilki, Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 gencin katılımıyla düzenlenen kamp, 1 gece 2 gün süresince dolu dolu geçti.

Doğayla iç içe huzurlu bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte gençler; oryantiring, doğa yürüyüşü, canlı müzik dinletisi ve çeşitli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de stres attı. Ayrıca kamp programı kapsamında gençlere, alanında uzman kişiler tarafından kampçılık ve sağlık eğitimi de verildi. Bu sayede gençler hem doğayla iç içe keyifli vakit geçirme hem de temel kamp bilgileri ve doğada güvenli yaşam konularında bilinçlenme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan gençler, kamp deneyiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle anlamlı organizasyonları hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kampa Başvurular Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pusula Maraş Gençlik Kamplarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 15 – 30 yaş arasındaki gençlerin bu etkinliklere katılım sağlayabilmeleri için https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/06/27/pusula-maras-kamplari-basvurusuadresinden çevrimiçi başvuru yapabilecekleri duyuruldu.