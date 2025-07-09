Çarşıda köpüklü su ve basınçlı yıkama sistemleri kullanılarak dükkân cepheleri, taş döşemeler ve tüm ortak alanlar ekiplerce derinlemesine temizlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 6 asırlık köklü tarihiyle şehrin kültürel ve ticari hafızasında önemli bir yer tutan Tarihi Kapalı Çarşı’da geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen temizlik çalışmalarında çarşıda köpüklü su ve basınçlı yıkama sistemleri kullanılarak dükkân cepheleri, taş döşemeler ve tüm ortak alanlar ekiplerce derinlemesine temizlendi.

Gerçekleştirilen temizlik çalışması ile birlikte esnaf ve vatandaşlar için daha hijyenikbir ortam oluşturuldu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür çalışmaların şehrin genelinde sürdürüleceği ve temizliğin yanı sıra estetik bir kent görünümü oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.