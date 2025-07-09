Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin farklı bölgelerinde esnaflarla birebir temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Görgel, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Müjdat Bayazıt ve yönetimiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

Ziyarette, Küçük Sanayi Sitesi’nin dönüşüm süreci başta olmak üzere altyapı ve üstyapı yatırımları, ulaşım düzenlemeleri ve esnafın talep ve önerileri gibi pek çok konu istişare edildi. Başkan Görgel, kooperatif yönetimi ve esnaf temsilcilerinin taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.

“Esnafımızın Yanındayız”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle, esnaflarımızla ve tüm paydaşlarımızla istişare içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de şehrimizin üretim ve istihdam açısından önemli merkezlerinden biri olan Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaflarımızla bir araya geldik. Kooperatif Başkanımız Sayın Müjdat Bayazıt ve yönetimiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Altyapıdan ulaşıma, dönüşüm projelerinden günlük ihtiyaçlara kadar birçok başlıkta esnafımızın taleplerini dinledik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu talepleri karşılamak için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan sanayi esnafımızın her zaman yanındayız. İstişare kültürünü önceliklendiren bir anlayışla, daha güçlü bir Kahramanmaraş için gayretimiz sürecek” cümlelerini kaydetti.