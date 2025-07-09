Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi üzerinde otomobiliyle seyir olan sürücü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Göksun’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı
Göksun’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı
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Kazayı görev çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çılarılan anne-baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenilirken, anne ve diğer çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.