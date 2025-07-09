Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi üzerinde otomobiliyle seyir olan sürücü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Kazayı görev çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çılarılan anne-baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenilirken, anne ve diğer çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.