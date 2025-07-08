2025 Aile Yılı kapsamında Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kente kazandırılan ve aileler tarafından yoğun ilgi gören Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını vermişti.

Keyifli, eğlence dolu bir yılın ardından Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi bu kez ise çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği güvenli ve nitelikli bir yaz tatili ortamı oluşturmak amacıyla hazırladığı “Minik Kalpler Yaz Okulu” ile yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Yoğun başvuru üzerine elektronik kura yöntemiyle belirlenen öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerine başladı.

7 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulunda çocuklar; jimnastikten müziğe, akıl ve zekâ oyunlarından değerler eğitimine, mutfak atölyesinden bahçe etkinliklerine kadar birçok alanda hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Eğitim programlarıyla miniklerin özgüveni, iletişim becerisi ve sosyal yönlerinin gelişimine katkı sağlanacak.

“Çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz”

Yaz okulunun ilk gününde çocuklar sınıflarıyla tanışırken, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen oryantasyon etkinlikleriyle okul ortamına hızlıca adapte oldu. Renkli görüntülere sahne olan ilk gün programında veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, “Minik Kalpler Yaz Okulu’muzda bugün itibarıyla derslerimiz başladı. Eğitim döneminin tüm çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyor, gözlerinden öpüyoruz. Onikişubat’ta çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Yaz okulu boyunca çocuklar, hem eğlenceli zaman geçirecek hem de yeni beceriler kazanarak unutulmaz bir yaz tatili yaşayacak.