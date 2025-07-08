Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunacak yeni bir yatırımı daha ilçeye kazandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine muhteşem bir Gençlik Merkezi kazandırılacağının müjdesini veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kale Mahallesi’ne inşa edilecek bir diğer Gençlik Merkezi için çalışmaların başladığını duyurdu.

Gelecek odaklı politikalar üretmeye devam Başkan Toptaş, geleceğimizin teminatı gençlerin, eğitimden spora her alanda, Teknofest ruhu ile en üst düzeyde yetişmesi için gereken altyapıyı bir bir oluşturuyor.

Başkan Toptaş’ın son olarak müjdesini verdiği Kale Mahallesi’nde inşa edilecek Gençlik Merkezi’nin temeli, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da düzenlenecek törenle atılacak.

“Gençlerin hayallerini gerçekleştireceği bir yaşam alanı”

Onikişubat Belediyesi’nin genç odaklı hizmet anlayışının yeni bir halkası olarak dikkat çekenKale Gençlik Merkezi, modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla da beğeni kazanıyor.

Kütüphaneden sessiz çalışma salonlarına, etüt odalarından dinlenme alanlarına kadar gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm imkânları bir araya getirecek Gençlik Merkezi, aynı zamanda sosyal etkileşim ve kişisel gelişim faaliyetlerine ev sahipliği yaparak, bölge mahallelerdeki gençlerin yeni adresi olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı HanifiToptaş, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmayı bir görev değil, bir gönül meselesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti belediyeciliği olarak gençliğe yatırımın, geleceğe yatırım olduğuna inanıyoruz. Kale Mahallemize kazandıracağımız Gençlik Merkezi’miz de bu anlayışımızın bir tezahürüdür. Genç dostu belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Temel atma törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Toptaş, projenin sadece bir bina değil; gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını vurguladı.