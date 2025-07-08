Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi’nin kurulumu tüm hızıyla sürüyor.

Toplam 700 Milyon TL’lik yatırımla Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde 186 dönümlük bir alanda inşa edilen tesis; Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın ilçelerine de hizmet sunacak. Bu stratejik tesisle birlikte bölgenin asfalt ihtiyacı yerinden ve daha hızlı şekilde karşılanacak, ulaşım hizmetlerinde kalite ve süreklilik artırılacak.

Kurulumlar Tamamlandı, Hizmete Sayılı Günler Kaldı

Yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt ve mekanik plentlerin kurulumları tamamlanmış durumda. Ayrıca, kırma eleme tesisinin temel beton inşası da sona yaklaşırken, plentlerin doğalgaz bağlantı hattı projelendirildi.

İlçe Başkanlarından Ziyaret

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir, Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan, Ekinözü İlçe Başkanı Hikmet Özer ve Nurhak İlçe Başkanı Günay Uysal tesisi ziyaret etti. Yapılan değerlendirmelerde, tesisin bölgeye ekonomik ve altyapısal açıdan büyük katkılar sağlayacağı vurgulandı.

“Bölgenin Kaderini Değiştirecek Bir Yatırım”

İlçe başkanları yaptıkları ortak açıklamada, asfalt üretim tesisinin sadece yolların yenilenmesi değil, yerel kalkınma ve kamu hizmetlerinin hızlanması açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkanlar, bu dev yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ederek, “Bu tesis sayesinde kuzey ilçelerde ulaşım altyapısı çok daha güçlü hale gelecek. Vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu yollara kavuşacak” değerlendirmesinde bulundu.