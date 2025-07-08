Edinilen bilgiye göre: Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde yer alan bir binada süren tadilat çalışmaları sırasında üst kattan atılan molozlar, binanın yanından geçen üç gencin üzerine düştü.

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Molozlar nedeniyle yaralanan gençler için çevredeki mahalleli seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan gençlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki mahalleli hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan tadilatın hayati risk taşıdığını iddia ederek, ilgili binanın fiziki yapısının da müsait olmadığını dile getirdiler.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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