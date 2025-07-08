Yüksek irtifası, temiz havası ve profesyonel kamp altyapısıyla bilinen Erciyes’te başlayan hazırlıklar, hem fiziksel kondisyon hem de takım uyumu açısından büyük önem taşıyor.

Teknik Direktör Bayram Bektaş ve ekibinin yönetiminde yapılan ilk antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, yeni transferlerin de takıma kısa sürede adapte olmaya başladığı gözlemlendi. Kamp sürecinde hem kondisyon yüklemesi hem de taktiksel çalışmaların yoğun bir tempoda süreceği belirtildi.

Hazırlık maçlarının da yer alacağı kamp programıyla İstiklalspor, lige hazır ve güçlü bir kadroyla çıkmayı hedefliyor. Kulüp yönetimi ise Kayseri kampının, takımın karakterini ve birlikteliğini pekiştirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yeni Sezon, Güçlü Kadro!

İstiklalspor, bu sezon yalnızca sahadaki kadrosuyla değil, kulübün başında yer alan teknik heyetiyle de iddiasını ortaya koyuyor.

Bayram Bektaş – Teknik Direktör

A Milli Takım’da görev almış. Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, çeşitli Süper Lig ekiplerinde teknik direktörlük yapmış, yurt dışı deneyimli bir futbol adamı.

Kemal Kurak – 1. Yardımcı Antrenör

Süper Lig ve TFF 1. Ligde çeşitli takımlarda antrenörlük tecrübesine sahip. En son Fenerbahçe A Takımında yardımcı antrenörlük yaptı. Kariyerine Köln Spor Akademisinde başladı. Aynı zamanda Doçent unvanı da bulunmaktadır.

Mehmet İpek – 2. Yardımcı Antrenör

Futbol hayatına Trabzonspor da başladı. Uzun yıllar Trabzonspor A takımında profesyonel olarak futbol oynamıştır. Antrenörlük kariyerinde Genç Milli Takımlar, Trabzonspor ve birçok profesyonel kulüpte antrenörlük yapmıştır.

Ali Gitmiş – Kulüp Antrenörü

Eski profesyonel futbolcu, İstiklalspor’ umuzun 2016 da kuruluş yılından bu zamana kadar görev almıştır. Amatörden profesyonel tüm seviyelerde şampiyonluklar yaşamıştır.

Burak Bayramoğlu – Antrenman Bilimci-Atletik Performans Antrenörü

Üniversitede öğretim görevlisi unvanına sahiptir. Uzun süredir İstanbulspor A.ş’ de Antrenman Bilimi Uzmanı ve antrenör olarak görev almıştır.

Mert Önal – Maç & Analiz Antrenörü

Konyaspor Akademiden takımımıza katılmıştır. Spor bilimleri mezunu olup, yüksek lisans eğitimine de devam etmektedir.

Ahmet Kuzaltı – Kaleci Antrenörü

Futbol hayatına Bursaspor da başladı. Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynamıştır. Süper Lig’de çeşitli kulüplerde kaleci antrenörü olarak görev almıştır.

Hedef Birlik, Başarı ve Kararlılık

Takımın saha içindeki liderliğini bu sezon şu dört isim üstlenecek:

1. Kaptan: Alpaslan Öztürk

2. Kaptan: Serdar Cansu

3. Kaptan: Muhammed Akarslan

4. Kaptan: Okan Dernek