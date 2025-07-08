Toplumun farklı katmanlarının sürece dâhil edilmesiyle sosyal girişimcilik alanında sürdürülebilir ve etkili bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Sosyal girişimcilik alanında şehir genelinde farkındalık oluşturmayı ve bu alandaki çalışmaları daha kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir iş birliği adımı daha attı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda “Sosyal Girişimcilik İş Birliği Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum paydaşları ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi üyeleri katılım sağladı. Toplumun farklı katmanlarının sürece dâhil edilmesiyle sosyal girişimcilik alanında sürdürülebilir ve etkili bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

SOGEM Tanıtıldı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehre kazandırılan Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Hatunoğlu, merkezin gençlere, kadınlara, dezavantajlı gruplara ve girişimci adaylarına yönelik sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle, şehirde sosyal kalkınmayı desteklediğini belirtti.

Akademik Katkı ve Uzman Görüşleri

Toplantının akademik konukları ise sosyal girişimcilik alanında önemli çalışmalara imza atan isimlerdi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muradiye Ateş, katılımcılara sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyonun temel kavramları, Türkiye’deki gelişimi, başarılı uygulama örnekleri ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolü hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

İş Birlikleri Devam Edecek

Toplantının sonunda Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal girişimcilik alanında oluşturulan bu iş birliği ağının güçlendirilerek sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ilerleyen süreçte şehrin farklı etkin grupları ve dinamik paydaşlarıyla da benzer toplantıların gerçekleştirileceği vurgulandı.