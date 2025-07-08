Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde ve kırsal mahallelerde de alt ve üstyapı yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen lokasyonlardan biri de Çağlayancerit’in kırsal mahallelerinden Boylu oldu. Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan 5 kilometrelik arterde bakım onarım çalışması başlatıldı.

Zemin hazırlıkları tamamlanan arter sathi asfalta hazır hale getirildi. Asfalt seriminin ardından Boylu’nun ulaşım standardı daha da iyileştirilecek. Mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.