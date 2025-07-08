Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurular 10 Temmuz’a kadar devam edecek.

Toplumun her kesimine yönelik sosyal, kültürel ve mesleki gelişimi desteklemeye devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir eğitim programını daha hayata geçiriyor.

Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde, vatandaşlara yönelik Gassallık Kursu düzenleniyor. Kapsamlı şekilde gerçekleştirilecek olan bu kurs, dini ve manevi hassasiyetlerle yürütülen defin hizmetlerinde görev alacak vatandaşların bilinçli ve ehil bir şekilde yetiştirilmesini amaçlıyor.

Kurs kapsamında katılımcılara yıkama, kefenleme ve defin işlemleriyle ilgili teorik ve pratik bilgiler verilecek.

Başvurular 10 Temmuz’a Kadar Devam Ediyor

18 yaş ve üzeri vatandaşlara açık olan Gassallık Kursu’na başvurular başladı. Eğitime katılmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/07/08/kamek-gassallik-kursu-basvuru-formu internet adresinden kayıt yaptırabiliyor. Başvurular için son tarih ise 10 Temmuz Perşembe. Başvuru şartları ve eğitime ilişkin detaylı bilgiye ise 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabiliyor.