Ateş, bu girişimin demokrasiye ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.



“HUKUKUN DEĞİL, SİYASİ TALİMATIN İZLERİ VAR”



Başkan Ateş açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:



“Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e yönelik soruşturma kararı, tamamen siyasallaşmış yargının bir tezahürüdür. Bu ülkede muhalefet liderlerine yönelik her eleştiri sonrası yargının harekete geçmesi, demokrasiyle bağdaşmaz. Hukuk; iktidarın sopası değil, halkın güvencesi olmalıdır.”



Ünal Ateş, CHP örgütleri olarak Özgür Özel’in yanında olduklarını vurgulayarak, “Ne baskı ne tehdit bizi yıldırmaz. Halkın sesi olan liderler susmaz, susturulamaz. Bu kararı kınıyoruz ve reddediyoruz” ifadelerini kullandı.