Konuşmasına Genel Kurulu selamlayarak başlayan Şahin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin millet hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, deprem bölgesinin bir ferdi olarak kürsüde bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Şahin, 1939 Erzincan Depremi’nden bu yana birçok büyük afet yaşandığını hatırlatarak, 6 Şubat depremlerinin ise tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

“11 ilimizi etkileyen ve dünyada eşine az rastlanır büyüklükte iki büyük depremle karşı karşıya kaldık” diyen Şahin, deprem sonrası başlatılan inşa ve ihya çalışmalarının devletin tüm kurumlarıyla birlikte kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Bölgede 1.240 şantiyede yaklaşık 110 bin personelin görev yaptığını belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Şahin, “Yaşadıkları tüm acılara rağmen devletine olan inancını güçlü tutan depremzede vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kanun teklifinin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını vurgulayan Şahin, teklif ile birlikte riskli yapıların tespit edilerek yenileneceğini, vatandaşların güvenli konutlara daha hızlı kavuşacağını ifade etti.

Yeni dönemde sağlam zemin, doğru proje ve sıkı denetim anlayışının esas alınacağını belirten Şahin, yapı güvenliğinin yanı sıra yangın güvenliği konusunda da önemli düzenlemeler getirildiğini söyledi.

TOKİ projelerine yönelik düzenlemelerin dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracağını dile getiren Şahin, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 762 bin sosyal konutun vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Şahin ayrıca, kooperatiflerde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçileceğini, tapu süreçlerinin daha şeffaf ve güvenli hale getirileceğini, aidat düzenlemeleriyle vatandaşların keyfi uygulamalardan korunacağını ifade etti.

Tapu ve kadastro sisteminde dijitalleşmenin güçlendirileceğini belirten Şahin, değerleme raporlarının elektronik ortamda paylaşılmasıyla şeffaflığın artacağını ve spekülasyonların azalacağını söyledi.

İmar ve çevre düzenlemeleriyle kaçak yapılaşmaya karşı daha güçlü yaptırımlar getirileceğini kaydeden Şahin, yapı denetim sisteminin de zemin etütlerinden beton kalitesine kadar her aşamada daha etkin hale getirileceğini ifade etti.

Atıl durumdaki Hazine taşınmazlarının sosyal konut üretiminde değerlendirilmesinin ve bürokrasinin azaltılmasının da teklifin önemli başlıkları arasında yer aldığını belirten Şahin, deprem sonrası yerinde dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının güçlü şehirleşme adına hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye genelinde 2 milyon 262 bin bağımsız bölümün dönüşüm çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Şahin, 81 ilde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımının da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ettiğini açıkladı.

Konuşmasının sonunda teklifin özünü “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışının oluşturduğunu belirten Şahin, “Bir bina sadece beton değildir; bir yuva, bir hatıra, bir hayattır. Bu düzenleme sadece bir kanun değil, geleceğimize ışık tutacak sağlam adımların atılmasına yön verecektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Şahin, vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan düzenlemeyi desteklediklerini belirterek Genel Kurulu saygıyla selamladı.