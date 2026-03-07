Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı, teşkilat yapısına ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Demir’in görevden alındığı ve yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edildiği bildirildi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar imzasıyla yayımlanan duyuruda, alınan kararın parti teşkilatının daha güçlü ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

Parti tarafından yapılan açıklamada, İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Mehmet Demir’in yüksek disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edildiği ve yürütmekte olduğu görevinden alındığı belirtildi. Açıklamada kararın İl Başkanı Muhammed Aydoğar’ın tensipleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, teşkilat yapısının daha güçlü ve disiplinli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu adımın atıldığı kaydedildi.

Teşkilat Çalışmalarına Katkılarına Teşekkür

Yapılan açıklamada Mehmet Demir’in bugüne kadar teşkilat çalışmalarına verdiği emek ve katkılar için teşekkür edildi. Parti yönetimi, Demir’e bundan sonraki yaşamında başarı dileklerinde bulundu. Açıklamada ayrıca alınan kararın teşkilat yapısına ve parti çalışmalarına hayırlı olması temennisine yer verildi.