Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, geleneksel müzik dinletisi ve kep atma seremonisi gerçekleştirilmezken, protokol konuşmalarında birlik, vatan sevgisi, görev bilinci ve manevi değerler ön plana çıkarıldı.

Şehitlere Saygı Duruşu ve Kur’an Tilavetiyle Başladı

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırası için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından KİÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan mezun öğrencilere yönelik kısa belgesel film gösteriminin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan: “Bizler bu topraklarda özgürce yaşarken, birileri hayat sermayesini ortaya koyuyor.”

Törende ilk konuşmayı yapan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, konuşmasına şehitlerimize rahmet dileyerek başladı. Prof. Dr. Bakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün mezuniyet törenimizin akışında bazı süreçleri çıkardık. Bildiğiniz üzere Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekât bölgesinde metan gazına maruz kalmaları dolayısıyla 12 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldular. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazdan etkilenen diğer askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailesine, ordumuza, Türk milletine ve devletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah bu devleti bu milleti her daim kaim ve daha güçlü kılsın inşallah. Tabi takdir buyurursunuz ki şehitlerimizin olduğu bugün, müzik dinletilerini programdan çıkarmış olduk. Öğrencilerimizden izin alarak onların affına sığınarak bu mezuniyet törenimizde, şehitlerimizin hatırına farklı olsun diye kep atma töreni de yapmayalım diyorum. Kabul ediyor musunuz? Evet dolayısıyla bu mezuniyet törenini biraz buruk bir şekilde kutlayacağız. Sevincimizi, içimize atacağız.”

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır”

“Kıymetli gençler, sevgili mezunlar, ailelerinizin yanında şehitlerimizden yola çıkarak kendime sorduğum bir soruyu size sorayım. Birileri bu memleket uğruna hayat sermayesini ortaya koyuyor iken, acaba biz bu memleketin bekası için neleri ortaya koymamız gerektiği sorusunu kendimize sorup, bu sorunun cevabını çok net bir şekilde kendi yaşamımızda ortaya koyup, yaşam yolculuğumuza da bu şekilde devam etmemiz gerektiğine kalben ve ruhen inanıyorum. Ve bunu öncelikle kendime söylüyor, bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.”

“Gençler; üniversite hayatınız boyunca gösterdiğiniz emek ve azmin bir sonucu olarak bugün mezun oluyorsunuz. Elbette bu bir son değil, hayat yolculuğunuzun yeni bir safhasıdır. Sizlerden ricam şudur: Aldığınız eğitimi, mesleki bilgi ve becerilerinizi; insanlığa, milletimize ve bu topraklara hizmet etmek için kullanın. Ahlaki ve etik değerlere, hukuka, hakkaniyete bağlı kalın. Ve unutmayın; ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’”

“Bu süreçte çocuklarınızı bize emanet eden değerli velilerimize ve büyük fedakârlıklarla öğrencilerimizi yetiştiren kıymetli akademisyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Üniversitemizin değerlerini taşıyan her bir mezunumuzla gurur duyuyorum.”

Milletvekili Karatutlu: “Bu mezuniyet, bir neslin değerlerle buluşma anıdır”

Törende bir diğer konuşmayı DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu yaptı. Konuşmasında öğrencilere seslenen Karatutlu, şehitlerimize rahmet dileyerek sözlerine başladı:

“Bugün buraya öğrencilerimizin başarısını kutlamak için geldik. Ancak içimiz buruk. Hep birlikte aynı acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabır temenni ediyorum. Bu milletin evlatları her zaman dimdik durmuştur, bugün de öyleyiz.”

“Sevgili gençler; sizler bu ülkenin umudu, aydınlık yarınlarının mimarlarısınız. Üniversite hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi, beceri ve değerlerle donanmış olarak artık hayata atılmaya hazırsınız. Bugün sizlere bir anahtar veriliyor. Bu anahtarla hangi kapıları açacağınız sizin iradenize bağlı olacak. Lütfen sadece bireysel çıkarlarınızı değil, toplumsal faydayı önceleyin. Tüketimin değil, üretimin peşinden gidin. ‘Ben’ değil, ‘biz’ diyerek ilerleyin. Haz değil, fayda odaklı yaşayın. İşte o zaman mezuniyetiniz gerçek bir başarıya dönüşecektir.”

“Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin hem adında hem de ruhunda bağımsızlık, dirayet ve milli bilinç var. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Sami Özgül, önemli hizmetlere imza attı. Ama İsmail Hocamız atandıktan sonra gerçekten üniversiteye çok büyük bir ivme kazandırdı. TUSAŞ gibi önemli bir kurumu üniversiteye kazandırdı. Dolayısıyla Kuruluşundan bugüne bu değeri yaşatan herkesi yürekten kutluyorum.”

Dönem Birincisi Sibel Yakışır: “Bu başarı hepimizin emeğidir”

Törenin en genç konuşmacısı ise KİÜ 2024–2025 Dönem Birincisi Sibel Yakışır oldu. Sağlık Hizmetleri alanından mezun olan Yakışır, hem hocalarına hem de ailesine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde geçirdiğim yıllar, sadece bir akademik süreci değil; aynı zamanda kişisel gelişim, dayanışma ve topluma karşı sorumluluk bilincini öğrendiğim bir dönemi temsil ediyor. Bu başarı, yalnızca bana değil; hocalarıma, aileme ve arkadaşlarıma da aittir. Hep birlikte başardık.”

“Bugün sadece bir kapanışı değil, bir başlangıcı da simgeliyor. Artık toplumun aktif birer parçası olarak sağlık alanında görev alacağız. İnsanlara şifa sunma sorumluluğunu taşıyacağız. Bu bilinçle hareket edeceğimize ve mesleğimizi en iyi şekilde icra edeceğimize yürekten inanıyorum.”

Törene Yoğun Protokol Katılımı

Törenin devamında, dönem birincisi Sibel Yakışır, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Milletvekili İrfan Karatutlu eşliğinde yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından dereceye giren öğrencilerin plaketleri, İl Jandarma KomutanıTuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Vehbi Şirikçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ferdi Bozkurt, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, İŞKUR İl Müdürü Ali Güner ve Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkanı Ebru Kaya.

Mezuniyet Andı ve Hatıra Fotoğrafıyla Sona Erdi

Törenin son bölümünde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO ve Türkoğlu MYO mezunlarına diplomaları akademisyenler tarafından takdim edildi. Dr. Öğr. Üyesi Başak Zengin’in eşliğinde yapılan Mezuniyet Andı ile tören resmiyet kazandı. Tören, tüm mezunların birlikte verdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.