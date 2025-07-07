Ankara’da gerçekleşen programda, parti üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte, parti vizyonu, ülke gündemi ve gelecek döneme dair politikaların istişare edildiği bildirildi.

“BU BULUŞMA, SADAKATİN VE DAVAYA BAĞLILIĞIN GÖSTERGESİDİR”

İstişare yemeği sonrası açıklamalarda bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, toplantının yüksek bir manevi atmosfer içinde gerçekleştiğini belirtti. Dora, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin yol gösterici olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin himayelerinde tertiplenen istişare yemeğinde bir araya geldik. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi dinlemek yaşımız ve unvanlarımız ne olursa olsun, her zaman onun talebesi olduğumuzu hatırlamak demektir. Gazi Meclis’te, Sayın Genel Başkanımızın tensip ve takdirleriyle çalışmalarımızı sürdürüyor olmak, yalnızca bir siyasi aidiyet değil ülkümüze sadakatin ve milletimize adanmışlığın onurlu bir nişanesidir.”

“DEVLET BAHÇELİ, TÜRK MİLLETİ İÇİN KUTUP YILDIZIDIR”

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, konuşmasının devamında liderlik vurgusu yaparak Bahçeli’nin, Türk milliyetçiliği davasındaki yerine şu sözlerle dikkat çekti:

“Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli engin feraseti, sarsılmaz iradesi ve devlet adamlığı duruşuyla bizlere her daim yön tayin eden kutup yıldızımızdır. ‘Önce ülkem ve milletim’ diyen Liderimizin bir evladı olarak, Türk-İslam ülküsünün ebedi bir neferi olma kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Bizim için bu dava sadece siyaset değil, aynı zamanda bir adanmışlıktır.”

MHP’nin, yıllardır benimsediği "İstişare ile karar, irade ile icraat" anlayışını bu tür toplantılarla diri tuttuğuna dikkat çeken Dora, istişare yemeklerinin sadece gündem değerlendirmesi değil, aynı zamanda parti içi dayanışmanın ve ülkü birliğinin pekiştirildiği platformlar olduğunu vurguladı.

Toplantıda ülkenin iç ve dış politikaları, ekonomik gelişmeler, milli güvenlik başlıkları ve yerel yönetim stratejileri üzerine değerlendirmeler yapıldığı da öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, istikrar ve milli birlik mesajlarının katılımcılarda derin bir etki bıraktığı belirtildi.

Açıklamasının sonunda Kahramanmaraş halkına ve teşkilatlarına da mesaj veren Zuhal Karakoç Dora, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda, Kahramanmaraş’taki tüm dava arkadaşlarımızla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin, milletimizin ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin hizmetinde olmaktan gurur duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, vatanını ve milletini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla yoluna devam edecektir.”