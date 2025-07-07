Geleneksel hale getirilen Aşure Günü etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisi ve sıcak atmosferiyle dikkat çekti. MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’ün ev sahipliğinde düzenlenen programda, katılımcılara aşure ikram edilirken, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları ön plandaydı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Aşure Günü programı, partililerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgisine sahne oldu. Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, MHP il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları, ülkü ocakları yöneticileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanında dualar edilirken, konuşmalar aracılığıyla Muharrem ayının manevi atmosferi ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Etkinlikte konuşan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, aşurenin tarihi ve kültürel anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aşure, farklı tatların aynı kazanda bir araya gelerek eşsiz bir uyum oluşturduğu kadim bir geleneğimizdir. Bu gelenek, toplumumuzun çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin birliğe dönüştüğü kültürel mirası temsil eder. Tıpkı aşuredeki malzemeler gibi biz de farklılıklarımızla bir arada, aynı vatanda tek yürek olarak yaşıyoruz. Bugün burada bu dayanışmayı, bu kardeşliği bir kez daha hissediyoruz.”

Demiröz, ayrıca MHP'nin sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her gününde halkla iç içe olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim siyasetimiz gönülden gönüle kurulan, millete hizmeti esas alan bir anlayıştır. Her zaman milletimizin yanındayız. Bugün burada vatandaşlarımızla aynı kazandan aşure yemek, bizim için sadece bir gelenek değil aynı zamanda bir şereftir.”

Programda kısa bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Görgel şu ifadeleri kullandı:

“Muharrem ayı, hem tarihsel anlamda hem de manevi yönüyle milletimiz için büyük bir anlam taşır. Aşure, bu ayın sembollerinden biridir. Farklı lezzetlerin aynı kazanda kaynadığı bu özel tatlı, millet olarak birliğimizin, kardeşliğimizin de simgesidir. MHP’nin bu anlamlı etkinliği, toplumsal dayanışma kültürünün yaşatılması adına son derece kıymetlidir. Bu birlik ruhunu her alanda yaşatmaya devam edeceğiz.”