Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesi ve bu büyükşehirlere bağlı toplam 519 ilçe belediyesinin değerlendirildiği araştırmada, Kahramanmaraş adına listeye giren ilçe Afşin oldu.

Araştırma sonuçlarına göre Afşin Belediyesi, yüzde 58,6 başarı oranıyla Türkiye genelindeki başarılı metropol ilçe belediyeleri arasında yer aldı. Açıklanan listede Afşin Belediyesi 15’inci sırada bulunurken, Kahramanmaraş’ı temsil eden ilçe olarak dikkat çekti.

Türkiye Genelinde Vatandaş Memnuniyeti Esas Alındı

Siyasi ve yerel yönetim araştırmalarıyla bilinen ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2026 yılının ilk 4 ayını kapsayan saha verileri değerlendirildi. Araştırma kapsamında vatandaşların belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet, belediyelerin saha performansı, sosyal belediyecilik çalışmaları, çevre düzenlemeleri, altyapı hizmetleri ve yerel yönetim faaliyetleri baz alındı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 30 büyükşehir belediyesine bağlı ilçelerin dahil edildiği araştırmada, her büyükşehir adına en yüksek memnuniyet oranına sahip ilçe belediyesi listeye alındı.

Afşin Türkiye Genelindeki Listede Yerini Aldı

Açıklanan listede Diyarbakır Kayapınar yüzde 64,0 ile ilk sırada yer alırken; İzmir Bornova, Adana Sarıçam, İstanbul Esenler, Antalya Muratpaşa, Eskişehir Odunpazarı ve Bursa Osmangazi gibi birçok büyükşehir ilçesi de sıralamada yer aldı.

Yerel Yönetim Performansı Dikkat Çekti

Araştırma sonuçlarında vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı, sahadaki hizmet performansı ve sosyal belediyecilik faaliyetleri önemli kriterler arasında yer aldı. Özellikle vatandaşlarla doğrudan temas eden çalışmaların memnuniyet oranlarına etkisinin yüksek olduğu değerlendirildi.

Afşin Belediyesi’nin listede yer alması; ilçede sürdürülen altyapı yatırımları, çevre düzenlemeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, park ve yeşil alan çalışmaları ile vatandaş odaklı hizmet anlayışının kamuoyu nezdindeki yansıması olarak değerlendirildi.

ORC Araştırması Kamuoyunda Dikkat Çekti

Yerel yönetim performanslarını ölçmeye yönelik yapılan araştırma sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, açıklanan liste sosyal medya ve yerel basında da dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

Afşin Belediyesi’nin Türkiye genelindeki 30 büyükşehir içerisinde Kahramanmaraş’ı temsil eden ilçe olarak listede yer alması, ilçede yürütülen belediyecilik çalışmalarının vatandaş memnuniyetine yansıyan sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.