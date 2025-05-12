Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehre kazandırılan Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), girişimciler için yeni bir eğitim programını daha hayata geçiriyor.Şehirde sosyal girişimciliğin yaygınlaştırılması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren SOGEM, ikinci eğitim programı kapsamında E-Ticaret Eğitimi düzenliyor.

Dijital Pazarlamada Yeni Ufuklar

Dijital dönüşüm çağında girişimcilerin rekabet gücünü artırmayı, yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştırmayı ve iş hacimlerini büyütmelerini hedefleyen eğitim programı; internet üzerinden ürün ve hizmet satışından dijital pazarlama stratejilerine, güvenli ödeme altyapılarından e-ticaret mevzuatına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunacak. Ayrıca pazaryeri yönetimi gibi uygulamalı konular da eğitim içerikleri arasında yer alacak.

Eğitimler 26 – 28 Mayıs’ta

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla ve Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimler, tamamen ücretsiz olacak. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 16 Mayıs Cuma gününe kadar https://sogem.kahramanmaras.bel.tradresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinin ardından eğitimler 26 – 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Girişimciler İçin Büyük Fırsat

Yerel girişimcilere çağın gerekliliklerine uygun bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bu program, özellikle e-ticarete adım atmak isteyen veya faaliyetlerini dijital ortama taşımayı hedefleyen girişimciler için büyük bir fırsat sunuyor.