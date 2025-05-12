Toplumun her kesimine yönelik sosyal projeleriyle dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, tüm engel gruplarına uygun şekilde uyarlanan “7. Koğuştaki Mucize” filmi özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluştu.Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan ve duygusal sahneleriyle geniş kitlelere hitap eden “7. Koğuştaki Mucize”, etkinlik kapsamında görme, işitme ve fiziksel engelli bireyler için özel olarak düzenlenmiş teknik altyapısıyla gösterime sunuldu. Sesli betimleme, işaret dili tercümesi ve altyazı seçenekleri sayesinde farklı engel gruplarından bireyler, sinema keyfini herkes gibi eşit şekilde yaşayabildi.

Katılımcılardan Büyükşehir’e Teşekkür

Etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, kendilerini gözeten bu hassasiyet dolu organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sinemaya erişimin her bireyin hakkı olduğunu vurgulayan vatandaşlar, engelleri aşan etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.