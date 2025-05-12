Dora, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazılı olarak yönelttiği sorularla, deprem bölgesindeki öğretmen açığı, norm kadro fazlası öğretmenlerin durumu ve atama politikalarına dikkat çekti.

MHP Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, deprem nedeniyle Kahramanmaraş’ta yaşanan öğretmen kayıplarına ve göç dalgasına dikkat çekerek, kentte yaklaşık 2500 öğretmen açığı bulunduğunu vurguladı. Bu durumun bölgedeki eğitim sürecini ciddi şekilde aksattığını belirten Dora, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sorunu gidermek adına özel bir atama politikası geliştirip geliştirmediğini sordu; “Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta eğitimin sekteye uğramaması adına Bakanlığınızın özel bir öğretmen atama çalışması bulunmakta mıdır?” sorusuyla Dora, Bakan Tekin’e doğrudan çağrıda bulundu.

“GÖREVLERİNİ HUZURLA YAPAMIYORLAR”

Deprem sonrası oluşan öğretmen dağılımındaki düzensizliğin de altını çizen Dora, 950 öğretmenin norm kadro fazlası durumuna düştüğünü ifade etti. Vekil Zühal Karakoç Dora, bu öğretmenlerin resen atama korkusu yaşadıklarını, aile düzenlerinin bozulacağından endişe ettiklerini ve bu şartlarda görevlerini huzurla yapmalarının mümkün olmadığını dile getirdi; “Deprem bölgelerindeki öğretmenlerin, norm kadro atama ve yer değişikliği süreçlerinden muaf tutulmasına yönelik bir çalışmanız var mı?” sorusu ile Dora, norm fazlası öğretmenlerin geleceğine dair belirsizliği gündeme taşıdı.

MİLLİ EĞİTİMDE TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Zuhal Karakoç Dora, açıklamasında ayrıca Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında inşa edilen “Türk ve Türkiye Yüzyılı” vizyonunun, eğitimi merkeze alması gerektiğini ifade etti. Öğrenciler, öğretmenler ve bürokratların önceliklendirileceği bir eğitim modeli inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Türk ve Türkiye Yüzyılında milli eğitim modeli, yüce devletimizin kudretini ortaya koyacak nitelikte öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve bürokratlarımızı önceliklendiren yapıda olmalıdır.

Bu doğrultuda:

“6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gerek can kaybıyla gerekse farklı şehirlere göç edilmesiyle öğretmenlerimizi ve eğitim bürokratlarımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Kahramanmaraş’ta 2500 öğretmen açığı bulunmakta olup öğretmen atamaları konusunda Bakanlığınızın depremin merkez üssü olan ilimize yönelik bir çalışması var mıdır?

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremleri takip eden süreçte can kayıpları ve tayinler nedeniyle okullarımızdaki öğretmen sayılarında düzensizlikler oluşmuş ve 950 öğretmenimiz norm kadro fazlası durumuna düşmüştür. Resen norm fazlası öğretmen atamaları korkusuyla ve aile düzenlerinin bozulacağı korkusuyla yaşayan öğretmenlerimizin görevlerini huzurla ve azimle yapabilmeleri mümkün olmamaktadır.

6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere depremden en çok etkilenen illerimizde görev yapan öğretmenlerimizin norm kadro atama ve yer değişikliği durumlarından muaf tutulmasına yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır?”