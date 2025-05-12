KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (SUAH) Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe; KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayten Oğuz,KSÜ SUAH Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, KSÜ Genel Sekreteri İbrahim Palabıyık, İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Medet Korkmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Esengül Elibol, SUAH Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Serap Koca, akademisyenler, hemşireler ve öğrenciler katılım sağladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Serap Koca, hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, özveri, merhamet ve insan sevgisiyle yoğrulmuş kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Hemşirelerin insan hayatına en savunmasız anlarda dokunduğuna dikkat çeken Koca, "Biz birlikte güçlüyüz. Dayanışma ve takdir duygusu, mesleğimizi daha da yüceltecektir." dedi. Zorlu koşullarda bile yılmadan çalışan hemşirelerin emeklerini takdirle karşıladığını belirten Koca, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutlayarak teşekkürlerini sundu.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Hemşireler Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada hemşireliğin tarihsel gelişiminden ve kutsal misyonundan söz etti. FlorenceNightingale ve Safiye Hüseyin Elbi gibi öncü isimleri anarak başlayan Resim, hemşireliğin bilgi, şefkat ve özveriyle yoğrulmuş, vazgeçilmez bir sağlık mesleği olduğunu vurguladı.

“Hasta yakınlarının en kıymetlilerini emanet ettiği, yoğun bakımda bir el, bir dil, bir teselli olan hemşirelerimiz; tatil, bayram, hafta sonu demeden 24 saat görev başında,” diyen Prof. Dr. Resim, hemşirelerin yalnızca hastalarla değil, doktorlar ve ailelerle de güçlü bir bağ kurduğunu belirtti.

Deprem, salgın gibi kriz anlarında da ön safta görev yapan hemşirelerin özverisine dikkat çeken Resim, konuşmasını “Bu kutsal mesleğin gerekliliklerini yerine getirmekten mutlu ve gururluyuz.” sözleriyle tamamladı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da konuşmasında Hemşireler Haftası’nı kutlayarak, “İnsanlığın var oluşundan bu yana hemşirelik mesleği kutsallığını korumuş ve her dönemde önemli bir yer edinmiştir. Tıpta yaşanan tüm gelişmelere rağmen, hemşirelerin şefkati ve sabrı teknolojinin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Ülkemizde Safiye Hüseyin Elbi ile başlayan modern hemşirelik eğitimi, bugün yüzden fazla üniversitede başarıyla sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından program, akademik sunumlarla devam etti. İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Medet Korkmaz, “Hemşire Olmak ya da Olmamak: İşte Tüm Mesele Bu” başlıklı sunumuyla mesleki kimlik, aidiyet ve motivasyon temalarını ele aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Esengül Elibol ise “Ekonomiyi Güçlendirmede Hemşirelere Önem Vermenin Gücü” konulu sunumuyla, hemşirelik mesleğinin sağlık sistemine ve ülke ekonomisine katkılarını çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Sunumların ardından, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, katkılarından dolayı Prof. Dr. Medet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Esengül Elibol’a teşekkür ederek kendilerine belge ve çiçek takdiminde bulundu.

Etkinlik, müzik dinletisiyle devam etti. Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül ve öğrencileri tarafından hazırlanan performans büyük beğeni toplarken, dinleti sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz tarafından sanatçılara teşekkür belgeleri verildi.

2024 Yılına İz Bırakan Hemşire Ödülü’ne layık görülen Sibel Şirikçi’ye, özverili çalışmalarından ötürü Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca, hastane bünyesinde özverili çalışmalarıyla öne çıkan servis sorumlusu hemşirelere de protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Program, tüm katılımcıların yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.