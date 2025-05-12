Ehil olmayanlara klinik açma yetkisi!

Dr. Karatutlu, 112 sisteminin sadece bina ve araç sayılarıyla övüldüğünü, personelin bilgi ve tecrübe bakımından ölçülmediğini belirterek şunları söyledi:

“On yıl önce mezun olmuş bir sağlık çalışanı herhangi bir sınavdan geçmeden sisteme dâhil ediliyor. Hukukçulara yeterlilik sınavı getirildi; hekim dahil tüm sağlık personeline de getirilmelidir.”

Karatutlu, yakın zamanda yayımlanan yönetmelikle birlikte hekim dışı sağlık personeline özel klinik açma yetkisi verilmesini de eleştirdi. On yılı aşkın süredir sahada olmayan kişilere yetki verilmesinin ciddi riskler taşıdığını belirtti. YÖK’le iş birliği yapılarak kontenjanların sınırlandırılması gerektiğini, ancak hiçbir adım atılmadığını vurguladı.

Kahramanmaraş’a yapılan hastane var, ama doktor yok

Konuşmasında memleketi Kahramanmaraş’ta açılan 400 yataklı Acil Durum Hastanesi’ne de değinen Karatutlu, “Beş aydır hastaneye yeterli doktor ve yardımcı sağlık personeli ataması yapılmadı. 800 kişilik kadronun sadece 300’ü dolu. Sağlık Bakanlığı, Maraşlıları kandırıyor” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Sağlık Bakanı pankartla meşgul, sorunlar büyüyor

Dr. Karatutlu, Sağlık Bakanı'nın sağlık sisteminin yapısal sorunlarına odaklanmak yerine kamuoyuna dönük popülist hamlelerle meşgul olduğunu ifade ederek, “Hıdırellez kutlamak, TEKNOFEST posteriyle poz vermek, maçta ‘normal doğum’ pankartı açtırmak… Sayın Bakan, İstanbul’da sezaryen oranları yüzde 40’tan yüzde 64’e çıktı; bunu araştırsaydınız” diyerek eleştiride bulundu.

Yenidoğan komisyonu üyesinden uyarı: Araştırmanın adaleti şaibeli

Yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu’nda görev yapan Karatutlu, hazırlanan raporun şeffaf olmadığını ve bazı hastanelerin bilinçli şekilde kapsam dışı bırakıldığını iddia ederek, “Gerçekleri örtbas eden bu anlayışın karşısındayız” ifadelerini kullandı. Hastanelerin keyfi olarak dışlandığını, bazı birimlerin gerekçe gösterilerek tüm hastanelerin kapatıldığını ve bu sürecin rapor açıklandığında daha net anlaşılacağını ifade etti.

Kahramanmaraş Havalimanı yetersiz, THY dondurma kesmeye geldi

Karatutlu, kente kurulan lokalizer cihazının yetersizliğini ve uçuş güvenliğini tehdit eden koşulları örneklerle anlattı. “Uçağa kuş çarpıyor, teknisyen Gaziantep’ten geliyor” diyerek tepki gösterdi. Dr. Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı’na takılan ILS cihazının aslında tam donanımlı olmadığını, sadece lokalizer düzeyinde olduğunu vurguladı. “Uçak inemiyor, teknisyen yok, Maraşlılar mağdur. Ama THY yetkilileri gelip dondurma kesip akıl veriyorlar” diyerek yaşanan ciddiyetsizliğe dikkat çekti.

Spor yatırımlarında ayrımcılık: Maraş’a kum saha, komşulara arena

Karatutlu, çevre illere verilen stadyum kapasiteleriyle Kahramanmaraş’a reva görülen 10-15 bin kişilik stadı karşılaştırarak, “35 yıl önce Süper Lig’deydik, hâlâ kum sahada oynuyoruz. Çevre iller modern statlara kavuşurken Maraş unutuluyor” dedi. Yapılacak 17 bin 500 kişilik stadyumun yetersiz olduğunu belirtti. Çevre illere kıyasla verilen kapasitenin adaletsizliğini vurguladı.

Ulaştırma sorunu çözülemiyor, bakan yolun tozunu yutmalı

Konuşmasının sonunda Ulaştırma Bakanı’na seslenen Karatutlu, "Adana-Antep yolunu kullanın, Türkoğlu-Nurdağı üzerinden köy yoluyla Maraş’a girin; bir de şehir içi trafiğini deneyimleyin. Maraşlıların her gün çektiği yol eziyetine siz de tanık olun" diyerek yaşanan çileyi Meclis kürsüsüne taşıdı