Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, TUSAŞ Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı katıldı.

Toplantıda iki üniversitenin birbirini tamamlayan misyonlarla, şehrin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap verebilecek şekilde yeniden yapılandırılması konusunda görüş birliği sağlandı.