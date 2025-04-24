Etkinlikte, alanında uzman isimler, otizmin farklı boyutlarına ışık tutarak katılımcılara değerli bilgiler sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürdüğü etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Otizm Farkındalık ve Mücadele” temalı panel, büyük ilgi gördü.KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt,Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli,üniversite akademisyenleri, öğrenciler ve otizmli bireyler ile aileleri katıldı. Etkinlikte, alanında uzman isimler, otizmin farklı boyutlarına ışık tutarak katılımcılara değerli bilgiler sundu.

Uzmanlar, Otizm Spektrum Bozukluğunu Geniş Yelpazede Ele Aldı

Panelde; KSÜ Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Altun, Dr. Öğr. Üyesi Semiha Cömertoğlu Arslan, Prof. Dr. Cengiz Dilber, özel eğitim alanında uzman akademisyen Dr. Mehmet Küçükgöz ve Umudum Otizm Derneği Başkanı Aylin Berbergil söz aldı. Konuşmalarda; otizm spektrum bozukluğunun tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin güncel yaklaşımlar, otizme eşlik eden nörolojik bozukluklar, eğitim temelli müdahale yöntemleri ve otizmli bireylere yaklaşımın nasıl olması gerektiği gibi pek çok önemli başlık detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılar, otizmin erken tanısının ve bireyselleştirilmiş eğitimin önemine dikkat çekerken, toplumsal duyarlılığın artırılmasının hayati olduğunun altını çizdi. Panel sonunda düzenlenen etkinlikte, otizmli bireylerle birlikte günün anısına özel bir pasta kesildi. Samimi anların yaşandığı bu bölüm, programa katılan herkes için duygusal bir kapanış niteliği taşıdı.